Здравствуйте, друзья!

Мы хотим, чтобы все поселки развивались и превращались в оазисы со всей необходимой инфраструктурой. Со своей стороны мы прикладываем все необходимые для этого усилия. Но без ваших действий реализовать это не получится!

Развитие участка — это девелопмент в чистом виде, который приносит не только позитив, но и дивиденды в виде удорожания цены участка.

Это ваша прибыль, мы называем ее капитализацей.

Мы сделали расчет капитализации доступным в Личном кабинете, и вы можете ознакомиться с ним в любое время.

Любое ваше действие — ваша прибыль. Капитализация — это и есть ключ к развитию

Директор дорожно-строительного управления

Олег Киреев