развития поселков
Директор дорожно-строительного управления
Олег Киреев
Мы хотим, чтобы все поселки развивались и превращались в оазисы со всей необходимой инфраструктурой. Со своей стороны мы прикладываем все необходимые для этого усилия. Но без ваших действий реализовать это не получится!
Развитие участка — это девелопмент в чистом виде, который приносит не только
позитив, но и дивиденды в виде удорожания цены участка.
Это ваша прибыль, мы называем ее капитализацей.
Мы сделали расчет капитализации доступным в Личном кабинете, и вы можете ознакомиться с ним в любое время.
Любое ваше действие — ваша прибыль. Капитализация — это и есть ключ к развитию
Директор дорожно-строительного управления
Олег Киреев
|Этапы
|Виды работ
|Стоимость
работ
|Добавленная
стоимость
|Цена участка
после услуги
|Шаг 1
|Создание кооператива с ТЭО \ ТСН \ ООО
|16 000 руб.
|58 418 руб.
|174 418 руб.
|Шаг 2
|Подача заявки на присоединение к ЛЭП
|7 500 руб.
|27 383 руб.
|138 500 руб.
|Шаг 3
|Вынос границ и установка межевых знаков
|1 500 руб.
|5 476 руб.
|140 000 руб.
|Шаг 4
|Подготовка к строительству дорог
|10 000 руб.
|36 511 руб.
|150 000 руб.
|Шаг 5
|Строительство дорог
|100 000 руб.
|365 116 руб.
|250 000 руб.
|Шаг 6
|Строительство въездной группы поселка
|20 000 руб.
|73 023 руб.
|270 000 руб.
|Шаг 7
|Разрешение на строительство дорог
|15 000 руб.
|54 767 руб.
|285 000 руб.
В Личном кабинете имеются необходимые планы и стандарты развития поселков, контакты для связи, голосования и опросы, отслеживание этапов по развитию поселка и отчеты по результатам заказанных услуг.
Общайтесь, делитесь впечатлениями и эмоциями с вашими соседями-единомышлениками! Заводите друзей в поселке и делитесь с ними успехом!
Если вы еще не зарегистрированы в Личном кабинете, оставьте заявку, специалист предоставит вам доступ!
Добавленная стоимость
+ 12 846 руб.
Капитализация
В Личном кабинете вы можете учавствовать в голосованиях, связанных с развитием вашего поселка, выбирать и перевыбирать орган Правления, инициировать собственное голосование или опрос.
Можно проголосовать за подключение к электросетям или за строительство автодорог. Также в рамках модуля можно выбирать цвет забора и дизайн баннера, размещаемого на въезде в поселок. Все коммуникации между собственниками коллективно решаются через модуль голосований.
Модуль голосования проекта «Мой гектар» — это собственная разработка, которая включает в себя лучшие практики. Все участники получают оповещение о том, что проводится голосование по новому вопросу, связанному с развитием поселка. Получив подробную информацию, каждый собственник имеет возможность сделать свой выбор.
! У вас 6 непройденных голосований. Проверьте их в Личном кабинете!
Для оперативного решения вопросов по развитию поселка в режиме онлайн в личном кабинете сформирована система управления поселками, позволяющая объединяться в кооперативы (СПОК), проводить голосования, решать важные вопросы, не выезжая на участок.
Данная система сформирована на основе Принципов Добрососедства с целью успешного и справедливого развития поселка.
Принимайте важные решения сообща в Личном кабинете.
Вступить в кооператив можно в соответствующем разделе Личного кабинета!
Для эффективного планирования и отслеживания работы техники на каждом этапе дорожного строительства, включая расчистку, оканавливание и водоотведение в каждом поселке, используется собственная система. Мы владеем информацией о том, сколько километров проехала каждая единица техники и какой объем работы выполнила.
Все сотрудники дорожно-строительного управления, начиная от инженеров и до разнорабочих, прикладывают фотоотчеты и описывают запланированный и выполненный объемы работ. Эти данные проверяются в системе, фото и отчеты загружаются в ГИС-систему и передаются напрямую в Личный кабинет, на основе этой информации мы еженедельно создаем дайджесты новостей поселков.
Узнайте новости и результаты проведенных работ в Личном кабинете!
За каждым поселком закреплен индивидуальный аккаунт-менеджер. Он отвечает за быстрое и непрерывное развитие поселка, а также объединяет усилия собственников через инструменты краудфандинга.
Аккаунт-менеджер может взять на себя функции председателя кооператива, поскольку обладает соответствующим опытом и образованием.
В течение трех лет аккаунт-менеджер консультирует собственников и контролирует развитие поселка: за это время в нем должны быть благоустроены места общего пользования, построены дороги, проведено электричество и сделана въездная группа.
В Личный кабинет собственника встроен уникальный инструмент — CRM-система. Эта разработка распределяет задачи между владельцами участков и Сервисной компанией проекта, обеспечивая непрерывное развитие поселка.
План развития территории включает множество задач, выполнение которых собственники могут осуществлять онлайн, с использованием мобильного телефона. Чем больше пунктов плана выполнено, тем более благоустроенным становится поселок.
Для реализации планов по строительству или обработке земель каждый собственник вправе самостоятельно выбирать подрядчика. Это может быть как Сервисная компания проекта, так и внешние организации.
Модуль подбора подрядчиков в Личном кабинете позволяет аккредитовывать сторонние организации, контролировать процесс произведенных работ в поселке, собирать отчеты по этим работам и передавать собственникам.
Каждому собственнику предоставляется свобода выбора в данном вопросе с целью непрерывного развития территории.
Вы можете заказать все необходимые услуги по развитию вашего участка, и начать мы рекомендуем с базового комплекса услуг. Это позволит увеличить рост стоимости и ликвидности вашего участка, решить основные инфраструктурные вопросы с минимальными затратами и ускоренно развить ваш участок. Базовый комплекс услуг включает в себя следующие пункты:
Переходите в Личный кабинет и выбирайте услуги Сервисной компании!
В системе проекта предусмотрена интеграция с лучшими площадками по сбыту и реализации выращенной продукции на своем участке. Сюда относятся популярные маркетплейсы фермерской продукции, такие как: «Лавка-Лавка», «Ешь деревенское», «Свое родное», «ВкусВилл».
Каждый собственник, выращивающий фермерскую продукцию, имеет доступ к системе сбыта в личном кабинете и может реализовать свою продукцию через популярные площадки.
В Личном кабинете вы можете заказать разработку эскизного проекта на участок. Эскизный проект необходим:
С эскизным проектом вы получите интерактивный конструктор развития вашего участка в Личном кабинете.
Заходите в Личный кабинет, чтобы разработать эскизный проект вашего участка!
Добавленная стоимость
23 076 руб.
к рыночной цене
участка
154 %
доходность
вложений
Благодаря автоматизированным процессам и сервисам Сервисной компании, а также системе отчетности для собственников проекта, вам не потребуется выезжать на местность, чтобы вынести границы земельного участка.
В Личном кабинете в один клик вы выбираете тип межевого знака и его количество, оставляете заявку, специалист осуществляет выезд на местность, устанавливает их и загружает фотоотчет о проделанной работе в Личный кабинет.
Вынести границы участка в натуру можно за 1 день силами Сервисной компании.
Заходите в Личный кабинет, чтобы вынести межевые знаки!
Добавленная стоимость
2 307 руб.
к рыночной цене
участка
124 %
доходность
вложений
В Личном кабинете за максимально короткое время можно оформить услугу по подключению электричества к вашему участку в режиме «одного окна». Достаточно выполнить несколько простых шагов, подписать документы онлайн и готово!
Коллективное строительство ЛЭП позволяет каждому собственнику существенно ускорить электрификацию своего участка! Кроме того, это капитализирует ваш участок и повышает его в стоимости.
Благодаря быстрому онлайн-сервису нет необходимости в личном посещении инстанций. Аэрофотоотчет предоставляется каждому собственнику по итогу проведенных работ и доступен в Личном кабинете.
Все просто! Оставляйте заявку Сервисной компании на подключение электричества уже сейчас!
Добавленная стоимость
11 538 руб.
к рыночной цене
участка
134 %
доходность
вложений
Принимайте активное участие в развитии вашего поселка. Каждое действие, в том числе коллективное, приводит к росту капитализации вашего участка.
Коллективно с соседями выбирайте объекты, которые хотите построить в поселке: дорожки, въездные группы, парковые зоны, детские площадки, шлагбаум, видеонаблюдение, пост охраны и прочее.
Вы — девелопер на своей земле и вас окружают единомышленники, которые также стремятся развиваться.
Переходите в Личный кабинет и развивайте поселок!
Добавленная стоимость
77 158 руб.
к рыночной цене
участка
152 %
доходность
вложений
Для подготовки к строительству дома или перед посадкой культур необходимо заняться расчисткой и обработкой участка.
Вы можете самостоятельно найти подрядчиков, самостоятельно выехать на участок и проконтролировать весь процесс. Также вы можете заказать данную услугу в Личном кабинете без выезда на местность.
Сервисная компания подготовит для вас подробный аэрофотоотчет и предоставит все необходимые материалы по итогу работ в Личном кабинете.
Переходите в Личный кабинет, чтобы подготовить ваш участок!
Добавленная стоимость
15 248 руб.
к рыночной цене
участка
152 %
доходность
вложений
Мы разработали уникальный сервис справедливого расчета коллективного строительства дорог до вашего участка.
Все рассчитывается в режиме онлайн, вы можете отслеживать все взносы ваших соседей, статус оплат и статус проведения работ.
Профессиональные сотрудники дорожно-строительного управления «Мой гектар» и собственный парк техники помогут в решении всех вопросов проектирования, согласования, строительства и юридического оформления дорог.
Аэрофотоотчет предоставляется каждому собственнику по итогу проведенных работ и доступен в Личном кабинете.
Благодаря коллективному строительству дорог и онлайн-сервису в Личном кабинете дороги в поселке будут построены уже через год!
Ознакомьтесь с сервисом строительства дорог в Личном кабинете!
Добавленная стоимость
153 846 руб.
к рыночной цене
участка
224 %
доходность
вложений