Сервисная компания проекта «Мой гектар»
Наша цель —
непрерывное развитие
ваших поселков
Оставить заявку!

Директор дорожно-строительного управления
Олег Киреев

Здравствуйте, друзья!

Мы хотим, чтобы все поселки развивались и превращались в оазисы со всей необходимой инфраструктурой. Со своей стороны мы прикладываем все необходимые для этого усилия. Но без ваших действий реализовать это не получится!

Развитие участка — это девелопмент в чистом виде, который приносит не только позитив, но и дивиденды в виде удорожания цены участка.
Это ваша прибыль, мы называем ее капитализацей.

Мы сделали расчет капитализации доступным в Личном кабинете, и вы можете ознакомиться с ним в любое время.

Любое ваше действие — ваша прибыль. Капитализация — это и есть ключ к развитию

Директор дорожно-строительного управления
Олег Киреев

Как происходит развитие

Обучаем будущих
землевладельцев
Объединяем
собственников
Создаем поселения
нового формата
Управляем развитием
поселков

Какие инструменты
мы используем

  • ГИС-система
    Система пространственных информационных данных, которая содержит все необходимые сведения, включая слои Росреестра, материалы ФГИС ТП, градостроительного зонирования, и позволяющая людям ориентироваться на территории не выходя из дома, изучать карту рельефа, залегания грунтовых вод, оценить плодородие почв и многое другое.
  • Личный кабинет
    Это целая экосистема, которая позволяет собственникам коллективно осваивать и развивать территорию, а также управлять своим участком дистанционно. Собственники могут организовать голосование, проводить опросы, назначать председателя, управлять процессом сбора средств, наблюдать в онлайн-режиме, как строятся дороги, ЛЭП, осуществляются вынос границ и вспашка земли, возводятся дома, устанавливаются заборы и многое другое.
  • CRM-система
    Система, интегрированная в Личный кабинет, распределяет задачи между собственниками и Сервисной компанией проекта.
    Предоставляет владельцам участков возможность удаленно отслеживать выполнение поставленных задач и активно участвовать в развитии своего поселка. Прогресс участка можно контролировать напрямую из Личного кабинета, не выходя из дома.

    С чего начать развитие
    вашего поселка

    1
    Вступить
    в кооператив
    2
    Заполнить информацию
    в Личном кабинете
    3
    Выполнить
    базовые задачи
    4
    Пройти Школу
    Землевладельца
    5
    Принять участие
    в голосованиях
    о развитии
    6
    Выбрать председателя
    кооператива
    7
    Утвердить план
    развития поселка
    8
    Запустить инфраструктурный
    инвестпроект
    Показать
    кабинет
    Зарабатывайте на развитии участка
    Капитализация участка — мотивация двигаться и развиваться каждому собственнику проекта.
    Не обязательно быть профессиональным девелопером, чтобы развить ваш участок и повысить его рыночную стоимость. Каждое правильное действие, нацеленное на развитие участка, приводит к дальнейшему росту его стоимости. Каждый собственник является девелопером, который не только выгодно проинвестировал и сохранил сбережения, но и приумножил их. Каждое действие и каждый рубль, потраченный в рамках установленного плана развития, приносят девелоперский доход (капитализацию) и вам, и всем участникам этого поселка.
    В Личном кабинете каждому собственнику доступен автоматизированный модуль капитализации,
    где вы уже сейчас можете узнать, насколько вырос ваш участок в цене по мере развития и благоустройства.
    Авторизуйтесь в Личном кабинете и узнайте, как выросла стоимость участка.
    АВТОРИЗОВАТЬСЯ АВТОРИЗОВАТЬСЯ
    кабинет

    Как повысить стоимость вашего участка

    Развивать поселок
    Базовая инфраструктура +300% к стоимости покупки
    • Въездные группы
    • Дороги
    • ЛЭП
    • Общий дом управляющего
    Развивать участок
    Индивидуальные атрибуты +200% к стоимости участков
    • Вынос границ участка
    • Подача заявки на электричество
    • ТЗ на дороги
    • Эскизный проект участка
    Рост цены участков в поселках обеспечивает любая активность, направленная на развитие инфраструктуры:
    когда ваш сосед построил дом — стоимость вашего участка тоже выросла

    Посмотрите как меняется стоимость вашего участка

    Специально для вас мы выбрали и посчитали добавленную стоимость базовой группы девелоперских задач. Когда вы выполните 7 базовых шагов, ваш участок поднимется в цене и обретет высокую ликвидность. После выполнения первых 7 шагов нашего девелоперского плана цена участка возрастет с 100 000 рублей до 1 000 000 рублей.
    с 100 000 рублей до 1 000 000 рублей.
    Этапы Виды работ Стоимость
    работ    		 Добавленная
    стоимость    		 Цена участка
    после услуги
    Шаг 1 Создание кооператива с ТЭО \ ТСН \ ООО 16 000 руб. 58 418 руб. 174 418 руб.
    Шаг 2 Подача заявки на присоединение к ЛЭП 7 500 руб. 27 383 руб. 138 500 руб.
    Шаг 3 Вынос границ и установка межевых знаков 1 500 руб. 5 476 руб. 140 000 руб.
    Шаг 4 Подготовка к строительству дорог 10 000 руб. 36 511 руб. 150 000 руб.
    Шаг 5 Строительство дорог 100 000 руб. 365 116 руб. 250 000 руб.
    Шаг 6 Строительство въездной группы поселка 20 000 руб. 73 023 руб. 270 000 руб.
    Шаг 7 Разрешение на строительство дорог 15 000 руб. 54 767 руб. 285 000 руб.

    Доходность в каждом действии

    Каждое ваше действие в рамках плана приводит к удорожанию вашего участка

    Вам приносят капитализацию не только расходы или заказ услуги, но и решение вопросов в рамках плана действий, например — участие в голосовании, определение подрядчика, выбор дизайн проекта, проведение вебинара с соседями. Даже добавление вашего номера телефона в карточку контакта имеет свою капитализацию в эквиваленте денег!

    Действуйте последовательно
    и получайте вознаграждение

    Как узнать доходность услуги?

    В Личном кабинете в карточке услуги доступна подробная
    информация по доходности и добавленной стоимости

    Задачи, с которых рекомендуем начать
    Зарегистрируйтесь в Личном
    кабинете собственника

    В Личном кабинете имеются необходимые планы и стандарты развития поселков, контакты для связи, голосования и опросы, отслеживание этапов по развитию поселка и отчеты по результатам заказанных услуг.

    Общайтесь, делитесь впечатлениями и эмоциями с вашими соседями-единомышлениками! Заводите друзей в поселке и делитесь с ними успехом!

    Если вы еще не зарегистрированы в Личном кабинете, оставьте заявку, специалист предоставит вам доступ!

    Добавленная стоимость

    + 12 846 руб.

    Капитализация

    Пройдите голосование
    по развитию поселка

    В Личном кабинете вы можете учавствовать в голосованиях, связанных с развитием вашего поселка, выбирать и перевыбирать орган Правления, инициировать собственное голосование или опрос.

    Можно проголосовать за подключение к электросетям или за строительство автодорог. Также в рамках модуля можно выбирать цвет забора и дизайн баннера, размещаемого на въезде в поселок. Все коммуникации между собственниками коллективно решаются через модуль голосований.

    Модуль голосования проекта «Мой гектар» — это собственная разработка, которая включает в себя лучшие практики. Все участники получают оповещение о том, что проводится голосование по новому вопросу, связанному с развитием поселка. Получив подробную информацию, каждый собственник имеет возможность сделать свой выбор.

    ! У вас 6 непройденных голосований. Проверьте их в Личном кабинете!

    Проверить голосования!
    Вступите в кооператив
    вашего поселка

    Для оперативного решения вопросов по развитию поселка в режиме онлайн в личном кабинете сформирована система управления поселками, позволяющая объединяться в кооперативы (СПОК), проводить голосования, решать важные вопросы, не выезжая на участок.

    Данная система сформирована на основе Принципов Добрососедства с целью успешного и справедливого развития поселка.

    Принимайте важные решения сообща в Личном кабинете.

    Вступить в кооператив можно в соответствующем разделе Личного кабинета!

    Изучите новости и фотоотчеты о
    развитии вашего поселка

    Для эффективного планирования и отслеживания работы техники на каждом этапе дорожного строительства, включая расчистку, оканавливание и водоотведение в каждом поселке, используется собственная система. Мы владеем информацией о том, сколько километров проехала каждая единица техники и какой объем работы выполнила.

    Все сотрудники дорожно-строительного управления, начиная от инженеров и до разнорабочих, прикладывают фотоотчеты и описывают запланированный и выполненный объемы работ. Эти данные проверяются в системе, фото и отчеты загружаются в ГИС-систему и передаются напрямую в Личный кабинет, на основе этой информации мы еженедельно создаем дайджесты новостей поселков.

    Узнайте новости и результаты проведенных работ в Личном кабинете!

    Узнать новости!
    Познакомьтесь с вашим
    аккаунт-менеджером

    За каждым поселком закреплен индивидуальный аккаунт-менеджер. Он отвечает за быстрое и непрерывное развитие поселка, а также объединяет усилия собственников через инструменты краудфандинга.

    Аккаунт-менеджер может взять на себя функции председателя кооператива, поскольку обладает соответствующим опытом и образованием.

    В течение трех лет аккаунт-менеджер консультирует собственников и контролирует развитие поселка: за это время в нем должны быть благоустроены места общего пользования, построены дороги, проведено электричество и сделана въездная группа.

    Задайте вопрос вашему аккаунт-менеджеру в Личном кабинете!

    Задать вопрос!
    Ознакомьтесь с вашими задачами,
    которые требуют внимания

    В Личный кабинет собственника встроен уникальный инструмент — CRM-система. Эта разработка распределяет задачи между владельцами участков и Сервисной компанией проекта, обеспечивая непрерывное развитие поселка.

    План развития территории включает множество задач, выполнение которых собственники могут осуществлять онлайн, с использованием мобильного телефона. Чем больше пунктов плана выполнено, тем более благоустроенным становится поселок.

    Узнайте, какие задачи необходимо выполнить сегодня!

    Посмотреть задачи!
    Выбирайте подрядчиков
    самостоятельно или пользуйтесь услугами Сервисной компании

    Для реализации планов по строительству или обработке земель каждый собственник вправе самостоятельно выбирать подрядчика. Это может быть как Сервисная компания проекта, так и внешние организации.

    Модуль подбора подрядчиков в Личном кабинете позволяет аккредитовывать сторонние организации, контролировать процесс произведенных работ в поселке, собирать отчеты по этим работам и передавать собственникам.

    Каждому собственнику предоставляется свобода выбора в данном вопросе с целью непрерывного развития территории.

    Переходите в Личный кабинет, чтобы развивать ваш участок!

    Перейти в личный кабинет!
    Развивайте ваш участок с помощью
    услуг Сервисной компании

    Вы можете заказать все необходимые услуги по развитию вашего участка, и начать мы рекомендуем с базового комплекса услуг. Это позволит увеличить рост стоимости и ликвидности вашего участка, решить основные инфраструктурные вопросы с минимальными затратами и ускоренно развить ваш участок. Базовый комплекс услуг включает в себя следующие пункты:

    • Подача заявки на электрификацию
    • Вынос границ участка и установка межевых знаков
    • Подготовка к строительству дорог: техзадание для подрядчика, смета и справедливый расчет взносов
    • Разработка эскизного проекта участка

    Переходите в Личный кабинет и выбирайте услуги Сервисной компании!

    Перейти в личный кабинет!
    Занимайтесь фермерством
    и реализуйте продукцию
    на популярных маркетплейсах

    В системе проекта предусмотрена интеграция с лучшими площадками по сбыту и реализации выращенной продукции на своем участке. Сюда относятся популярные маркетплейсы фермерской продукции, такие как: «Лавка-Лавка», «Ешь деревенское», «Свое родное», «ВкусВилл».

    Каждый собственник, выращивающий фермерскую продукцию, имеет доступ к системе сбыта в личном кабинете и может реализовать свою продукцию через популярные площадки.

    Заходите в Личный кабинет, чтобы узнать подробности!

    Перейти в личный кабинет!
    Разработайте эскизный
    проект вашего участка

    В Личном кабинете вы можете заказать разработку эскизного проекта на участок. Эскизный проект необходим:

    • для правильного расположения объектов на участке
    • для визуального представления планов развития участка
    • для согласования вопросов строительства с администрацией

    С эскизным проектом вы получите интерактивный конструктор развития вашего участка в Личном кабинете.

    Заходите в Личный кабинет, чтобы разработать эскизный проект вашего участка!

    Добавленная стоимость

    23 076 руб.

    к рыночной цене
    участка

    154 %

    доходность
    вложений

    Перейти в личный кабинет!
    Выносите межевые знаки
    по вашему участку в один клик

    Благодаря автоматизированным процессам и сервисам Сервисной компании, а также системе отчетности для собственников проекта, вам не потребуется выезжать на местность, чтобы вынести границы земельного участка.

    В Личном кабинете в один клик вы выбираете тип межевого знака и его количество, оставляете заявку, специалист осуществляет выезд на местность, устанавливает их и загружает фотоотчет о проделанной работе в Личный кабинет.

    Вынести границы участка в натуру можно за 1 день силами Сервисной компании.

    Заходите в Личный кабинет, чтобы вынести межевые знаки!

    Добавленная стоимость

    2 307 руб.

    к рыночной цене
    участка

    124 %

    доходность
    вложений

    Перейти в личный кабинет!
    Подключайте электричество
    к вашему участку

    В Личном кабинете за максимально короткое время можно оформить услугу по подключению электричества к вашему участку в режиме «одного окна». Достаточно выполнить несколько простых шагов, подписать документы онлайн и готово!

    Коллективное строительство ЛЭП позволяет каждому собственнику существенно ускорить электрификацию своего участка! Кроме того, это капитализирует ваш участок и повышает его в стоимости.

    Благодаря быстрому онлайн-сервису нет необходимости в личном посещении инстанций. Аэрофотоотчет предоставляется каждому собственнику по итогу проведенных работ и доступен в Личном кабинете.

    Все просто! Оставляйте заявку Сервисной компании на подключение электричества уже сейчас!

    Добавленная стоимость

    11 538 руб.

    к рыночной цене
    участка

    134 %

    доходность
    вложений

    Перейти в личный кабинет!
    Участвуйте в благоустройстве и
    безопасности поселка

    Принимайте активное участие в развитии вашего поселка. Каждое действие, в том числе коллективное, приводит к росту капитализации вашего участка.

    Коллективно с соседями выбирайте объекты, которые хотите построить в поселке: дорожки, въездные группы, парковые зоны, детские площадки, шлагбаум, видеонаблюдение, пост охраны и прочее.

    Вы — девелопер на своей земле и вас окружают единомышленники, которые также стремятся развиваться.

    Переходите в Личный кабинет и развивайте поселок!

    Добавленная стоимость

    77 158 руб.

    к рыночной цене
    участка

    152 %

    доходность
    вложений

    Перейти в личный кабинет!
    Выравнивайте
    и обрабатывайте ваш участок

    Для подготовки к строительству дома или перед посадкой культур необходимо заняться расчисткой и обработкой участка.

    Вы можете самостоятельно найти подрядчиков, самостоятельно выехать на участок и проконтролировать весь процесс. Также вы можете заказать данную услугу в Личном кабинете без выезда на местность.

    Сервисная компания подготовит для вас подробный аэрофотоотчет и предоставит все необходимые материалы по итогу работ в Личном кабинете.

    Переходите в Личный кабинет, чтобы подготовить ваш участок!

    Добавленная стоимость

    15 248 руб.

    к рыночной цене
    участка

    152 %

    доходность
    вложений

    Перейти в личный кабинет!
    Стройте дороги в поселке с помощью справедливого сервиса без переплат

    Мы разработали уникальный сервис справедливого расчета коллективного строительства дорог до вашего участка.
    Все рассчитывается в режиме онлайн, вы можете отслеживать все взносы ваших соседей, статус оплат и статус проведения работ.

    Профессиональные сотрудники дорожно-строительного управления «Мой гектар» и собственный парк техники помогут в решении всех вопросов проектирования, согласования, строительства и юридического оформления дорог.

    Аэрофотоотчет предоставляется каждому собственнику по итогу проведенных работ и доступен в Личном кабинете.

    Благодаря коллективному строительству дорог и онлайн-сервису в Личном кабинете дороги в поселке будут построены уже через год!

    Ознакомьтесь с сервисом строительства дорог в Личном кабинете!

    Добавленная стоимость

    153 846 руб.

    к рыночной цене
    участка

    224 %

    доходность
    вложений

    трактор
    Cервисная компания «Мой гектар»
    Сервисная компания организована для непрерывного развития поселков проекта, их благоустройства, объединения собственников для решения важных вопросов.
    Главная задача Сервисной компании — создавать условия, чтобы собственники могли самостоятельно решать любые коллективные задачи по развитию поселков, избирать председателя, голосовать, выбирать инфраструктурные проекты, сообща строить дороги, въездные группы, подводить электричество.
    Сервисная компания имеет необходимый опыт, собственный парк техники (более 60 единиц), дорожно–строительное управление, высококвалифицированных специалистов в штате (более 100 человек). А также системы автоматизации, которые необходимы для качественного оказания услуг.
    Заказывать услуги Сервисной компании можно в Личном кабинете собственника.
    Перейти в личный кабинет
    трактор
    Анастасия Васехина, руководитель отдела развития поселков
    Оставьте заявку, чтобы задать

    вопросы Сервисной компании
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      Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
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      +7 495 545-43-23

    Парк техники Сервисной компании

      Специалисты
      Сервисной компании

      Олег Киреев
      Руководитель дорожно-строительного управления
      Руководитель ДСУ
      Анастасия Васехина
      Руководитель отдела развития поселков
      Кочетов Константин
      Менеджер Сервисной компании
      Горбунова Светлана
      Менеджер Сервисной компании
      Либина Мария
      Менеджер Сервисной компании
      Комар Александр
      Менеджер Сервисной компании
      Баверина Дария
      Менеджер Сервисной компании
      Ананян Мадина
      Менеджер Сервисной компании
      Звенигородский Сергей
      Менеджер Сервисной компании
      Менеджер СК
      Дементьев Алексей
      Менеджер Сервисной компании

      Специалисты дорожно-строительного управления

      Виктор Романов
      Оператор спецтехники
      Алексей Леонов
      Оператор спецтехники
      Анатолий Смирнов
      Автослесарь
      Толмас Астанкулов
      Сварщик
      Сергей Майоров
      Оператор спецтехники
      Александр Никитин
      Механизатор
      Олег Киреев, директор Сервисной компании «Мой гектар»
      Оставьте заявку, чтобы задать

      вопросы Сервисной компании
      • Заявка отправлена
        Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
      • Произошла ошибка
        Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
        +7 495 545-43-23
      Услуги УК
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      Общие данные
      Стратегия развития
      Успешные примеры
      +7 495 545 43 17

      129090, г. Москва, ул. Мещанская 9/14с1

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      ООО «УК «Мой гектар» ИНН 7702423352, КПП 770201001, ОГРН 1177746964504
      Проект «МОЙ ГЕКТАР»
      Руководитель отдела
      развития поселков
      Анастасия Сергеевна Васехина
      +7 (495) 545-43-17 avasehina@bigland.ru
      Лого
      Оставьте заявку!
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      • Заявка отправлена
        Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
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        +7 495 545-43-23